Amerikaanse ceo krijgt $1 miljoen per maand

De topbestuurders zien hun bonussen – en daarmee hun totale beloningen – stijgen door mooie bedrijfsresultaten, en die zijn weer het gevolg van de goed draaiende economie, schrijft de Wall Street Journal na onderzoek. Omdat de beurzen het goed doen, stijgt ook de waarde van de aandelenpakketten van ceo’s.

In totaal is de doorsnee topbestuurder 6,4% meer gaan verdienen in 2018, een stijging van $11,7 naar 12,4 miljard. De duurstbetaalde van de 132 door de Wall Street Journal onderzochte ceo’s is Robert Iger van Disney. Die krijgt $66 miljoen.