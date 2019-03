Waterschappen zijn 9% meer taks gaan heffen

Dat meldt het CBS op basis van een analyse van heffingen en investeringen van de waterschappen, twee dagen voordat de verkiezingen plaatsvinden.

Verschillen

De hoogte van de heffingen verschillen per waterschap. Dat heeft te maken met onder meer de hoeveelheid water in een gebied, of het aan zee of aan een grote rivier ligt, de bodemsoort, mate van verstedelijking en ligging ten opzichte van de zeespiegel.

Het CBS rekent voor dat een gezin met een koophuis van €300.000 in waterschap de Dommel (Noord-Brabant) dit jaar €252 per jaar aan heffingen betaalt. Een gezin in hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland) betaalt in totaal €475.