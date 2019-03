AEX-nieuwkomer Adyen heeft wind mee; AEX dicht bij huis

De belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs staat rond drie uur 0,1% lager op 551,83 punten. De Midkap-index steeg fractioneel naar 775,72 punten

Elders in Europa won de Londense FTSE100 0,3%. In Parijs kreeg de CAC-40 er 0,3% bij, terwijl de DAX in Frankfurt 0,1% vooruit ging.

In Duitsland wordt het financiële nieuws gedomineerd door de mogelijke fusie tussen Commerzbank en Deutsche Bank. Beleggers van beide banken zien hun aandelen flink meer waard worden.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, is het vooral wachten op het Amerikaanse rentebesluit komende woensdag en de nieuwe stemming over de Brexit-deal morgen of woensdag. „ Bij de Fed zal vooral worden gekeken naar de toelichting van Fed-president Powell op hetbesluit om meer duidelijkheid te krijgen over het toekomstige rentebeleid. Gelet op de dalende langlopende rente in de VS wordt er in de markt rekening gehouden dat de Fed geruime tijd zijn kruit droog zal houden.” Wall Street kwam maandag overwegend positief uit de startblokken.

In de AEX drong ING het verlies terug naar een min van 1,7%. De tik op de vingers die de bank heeft gehad van de Italiaanse autoriteiten zorgde voor verkoopdruk. Het Openbaar Ministerie in Italieë gaat mogelijk een onderzoek doen naar de rol van de tak bij ING. ASML zag 0,9% van zijn waarde verloren gaan.

Adyen en IMCD maken hun debuut als hoofdfonds . De betalingsdienstverlener dikte 1,1% aan , de chemicaliëndistributeur daarentegen ging 2% achteruit.

Aan de andere kant zat Arcelor Mittal in de voorhoede met een plus van 2,1% geholpen door de aantrekkende staalprijzen. ABN Amro kreeg er 1,6% bij gesteund door de mogelijke consolidatie in de bankensector.

Bij de middelgrote fondsen sloot TKH de rij met een koersdaling van 2,2%. ASMI keek tegen een verlies van 1,6% aan.

Aperam deed goede zaken met een koerssprong van 3,6% nadat branchegenoot Vale opnieuw gedwongen een Braziliaanse ijzertsmijn heeft moeten sluiten.

Oranjewoud werd door beleggers 2,5% hoger gezet. Een groot aandelenpakket bij het bedrijf is maandag verhandeld.

