ING en ASML halen vaart uit opmars AEX

De belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs bleef de gehele dag dicht bij huis en kabbelde naar een vrijwel onveranderd slot bij een stand van 552,23 punten, een nipte aanscherping van het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar De Midkap-index daalde fractioneel naar 775,53 punten

Elders in Europa won de Londense FTSE100 gesteund door de mijnbouwers 0,8%. In Parijs kreeg de CAC-40 er 0,1% bij, terwijl de DAX in Frankfurt 0,3% achteruit ging. De mogelijke fusie tussen Commerzbank en Deutsche Bank stond daar in de schijnwerpers.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, namen beleggers een afwachtende houding aan in de aanloop naar een mogelijke nieuwe stemming over de Brexit-deal van premier May op dinsdag. „De kans is klein dat May een konijn uit de hoge hoed zal toveren en toch voldoende steun gaat krijgen, maar het is ook niet uitgesloten.” Hij wijst er op dat vooral de houding van de Noord-Ierse coalitiegenoot DUP van belang is om genoeg voorstanders over de streep te trekken. Koopman benadrukt verder dat May ook bij een goedkeuring van haar Brexit-deal aan Brussel uitstel zal moeten vragen doordat de geplande deadline van 29 maart voor het Britse vertrek niet meer haalbaar lijkt.

Verder ligt de focus bij beleggers op het Amerikaanse rentebesluit van komende woensdag. De rente blijft zo goed als zeker ongewijzigd. Er zal vooral worden gekeken naar de groeiprojecties in de VS en het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve, stelt Koopman. „Wij gaan er van uit dat de Fed dit jaar helemaal niet meer in actie zal komen met een nieuwe renteverhoging.”

In de AEX liet ING een min van 1% zien. De tik op de vingers die de bank heeft gehad van de Italiaanse autoriteiten zorgde voor verkoopdruk. Het Openbaar Ministerie in Italië gaat mogelijk een onderzoek doen naar de rol van de tak bij ING. ASML zag 1,4% van zijn waarde verloren gaan. Philips gleed 1,1% weg.

Adyen en IMCD maakten hun debuut als hoofdfonds. De betalingsdienstverlener dikte 1,8% aan , de chemicaliëndistributeur daarentegen ging 1% achteruit.

Aan de andere kant zat Arcelor Mittal in de voorhoede met een plus van 2,2% geholpen door de aantrekkende staalprijzen nadat de Chinese overheid bij een aantal staalfabrieken een aantal dagen de capaciteit deels heeft teruggedraaid vanwege de milieuverontreiniging. ABN Amro kreeg er 1,4% bij gesteund door de mogelijke consolidatie in de bankensector. Koploper Ahold Delhaize werd 2,3% meer waard.

Bij de middelgrote fondsen sloot TKH de rij met een koersdaling van 2,2%. ASMI keek tegen een verlies van 1,5% aan.

Het gespcecialisserde staalfonds Aperam deed goede zaken met een koerssprong van 2,9% nadat branchegenoot Vale opnieuw gedwongen een Braziliaanse ijzertsmijn heeft moeten sluiten.

Oranjewoud werd door beleggers 2,5% hoger gezet. Een groot aandelenpakket bij het bedrijf is maandag verhandeld.

