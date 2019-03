ING houdt opmars AEX tegen

De belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs staat rond kwart over tien 0,1% lager op 551,37 punten. De Midkap-index klom 0,5% naar 779,21 punten

Elders in Europa won de Londense FTSE100 0,3%. In Parijs kreeg de CAC-40 er 0,3% bij, terwijl de DAX in Frankfurt 0,1% vooruit ging.

In Duitsland wordt het financiële nieuws gedomineerd door de mogelijke fusie tussen Commerzbank en Deutsche Bank. Beleggers van beide banken zien hun aandelen flink meer waard worden.

Eerder vandaag begonnen de Aziatische beurzen ook al positief aan de nieuwe week, met een plus van 0,6% voor de Nikkei in Japan, en 1,3% winst voor de Hang Seng in Hongkong.

In de AEX koerste ING 2% lager na een groter verlies vlak na opening. De tik op de vingers die de bank heeft gehad van de Italiaanse autoriteiten kan beleggers absoluut niet bekoren.

Adyen en IMCD maken hun debuut als hoofdfonds . De betalingsdienstverlener opent de eerste dag in de hoofdindex 1,2% hoger, chemicaliëndistributeur IMCD gaat 1,7% achteruit.

