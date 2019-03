’Start-up moet MeToo-clausule ondertekenen’

Geldschieters in zowel Amerika als Europa zijn extra op hun hoede na een reeks van seksuele wangedragingen bij bedrijven als Uber en Google, schrijft de Financial Times.

In de clausule staat dat „er geen beschuldigingen, klachten en claims lopen naar aanleiding van seksuele intimidatie door managers of werknemers van het bedrijf, en dat er, voorzover de verkopers weten, ook geen omstandigheden spelen die aanleiding geven voor dergelijke beschuldigingen, klachten en claims”.

„Drie jaar geleden was MeToo geen issue bij fusies en overnames”, zegt een zakenbankier tegen de Financial Times. „Tegenwoordig zien we dat investeerders er uitgebreid naar vragen en is het net zo belangrijk als het financiële boekenonderzoek.”