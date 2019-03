Steeds groter deel inkomen naar vaste lasten

Eenpersoonshuishoudens die een 1,5 keer hogere huur dan gemiddeld hebben (volgens het Nibud €900 exclusief servicekosten) en een modaal inkomen, zijn zelfs bijna twee derde van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Een huishouden op bijstandsniveau geeft er net iets meer dan de helft van de inkomsten uit.

Stijging

Dat meldt budgetinstituut Nibud. Idealiter is een huishouden niet meer dan de helft van het inkomen kwijt aan vaste lasten, maar er gaat een steeds groter deel van ons geld naartoe. Tien jaar geleden gaven mensen gemiddeld namelijk nog 5% minder uit aan vaste lasten.

Het Nibud heeft voor verschillende huishoudens met verschillende inkomens gekeken hoeveel daarvan aan vaste lasten opgaat. Doorgaans geldt dat hoe hoger het inkomen is, des te meer men daarvan vrij kan besteden.

Problematisch

Een eenpersoonshuishouden met 1,5 modaal inkomen (volgens de Nibud-rekenmethode €3378 per maand) en een gemiddelde hypotheek (€610 bruto) is 45% van het inkomen kwijt aan vaste lasten. Dat was tien jaar geleden nog minder dan 40%.

Het budgetinstituut vindt het problematisch dat mensen een steeds groter deel van hun inkomen aan vaste lasten kwijt zijn. Dit vergt namelijk dat mensen planmatiger met hun budget om moeten gaan om geld over te houden voor bijvoorbeeld boodschappen.

Het Nibud ziet ook dat meer Nederlanders betalingsachterstanden hebben met bijvoorbeeld de huur, hypotheek en energiemaatschappij.

Niet sparen

„Dit verklaart voor ons, waarom zoveel mensen - bijna 40% - moeite hebben met rondkomen en het niet lukt om te sparen. De druk op de portemonnee is ontzettend groot. Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten, betekent dit financiële stress”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.