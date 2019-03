'Overleg om claims tegen Steinhoff gewenst'

Johannesburg - Voormalig Steinhoff-voorzitter Christo Wiese staat open voor onderhandelingen met het financieel geplaagde bedrijf over zijn miljardenclaim tegen de onderneming. Volgens Wiese, die grootaandeelhouder is van de meubelgigant, is het zaak met alle betrokken partijen om tafel te gaan, ook omdat het bedrijf duidelijk niet de middelen heeft om schuldeisers te kunnen betalen.