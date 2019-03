China: uitsluiting Huawei bij aanleg 5G zou ’immoreel’ zijn

Zowel de NAVO als de EU heeft zorgen uitgesproken over mogelijke 'achterdeurtjes' in software van het Chinese bedrijf Huawei, waardoor bedrijfs- of staatsgeheimen hun weg zouden kunnen vinden naar Peking. Volgens Yi zijn dergelijke ,,ongegronde'' aantijgingen politiek gemotiveerd.

Yi zei dat cyberveiligheid een gedeelde internationale uitdaging is en Peking bereid is samen te werken om internationale normen op dit vlak op te stellen. Hij sprak de hoop uit dat de lidstaten eerlijke concurrentie voor bedrijven uit alle landen toelaten.

Mogherini benadrukte dat de EU-landen zelf bepalen welke bedrijven ze op de markt toestaan. De EU is voorstander van een open en gelijk speelveld, zei ze.