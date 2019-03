'Italiaanse zaak ING vooral reputatiekwestie'

ING is in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank is in gesprek met de lokale toezichthouder over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren.

Bank Degroof Petercam stelt dat er vooralsnog geen grote financiële gevolgen aan de zaak zijn verbonden. Volgens een woordvoerder van ING is het nog onduidelijk of de kwestie tot een nieuwe boete leidt. ING heeft daar volgens de zegsman op voorhand in ieder geval geen geld voor opzij gezet.

ING kwam in september vorig jaar tot een schikking met justitie in Nederland. Het financiële concern betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het te weinig deed om te voorkomen dat klanten geld konden witwassen. Dat kwam de bank op veel maatschappelijke en politieke verontwaardiging te staan.

Bank Degroof Petercam zegt dat toegenomen juridische risico's mede reden zijn voor het handhaven van het advies voor ING op hold. Het aandeel ING noteerde maandag omstreeks 12.10 uur een min van 2,4 procent op 10,82 euro. Daarmee was ING de grootste daler in de AEX-index.