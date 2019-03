Dossier: de acht plagen van ING

En al dát nieuws komt al op een stapel andere schandalen, die ING in Nederland een beroerd imago hebben opgeleverd. Iets meer dan een jaar geleden begon misschien wel de grootste van die rellen, de strijd om het salaris van Ralph Hamers, ’de man van €3 miljoen’.

Dat bedrag zou nodig zijn om te voorkomen dat de ’wonderboy’, de man die krediet verdiende door van zijn bank een halve fintech te maken, werd weggekaapt door écht grote techbedrijven. Maar toen er over die voorgenomen salarisverhoging een storm van maatschappelijke verontwaardiging opstak, hoefde het ineens niet meer.

Bekijk ook: Top ING krijgt wind van voren

En ING had het allemaal kunnen zien aankomen. Documenten genoeg die erop wezen dat het ministerie van Financiën de bank waarschuwde voor volkswoede rondom Hamers’ salaris.

Bekijk ook: ING keer op keer gewaarschuwd voor volkswoede

Die storm is nog niet gaan liggen, of ING krijgt een schikking van €775 miljoen, te betalen aan het Nederlandse OM, voor het niet goed opletten of transacties van klanten wel goed door de beugel konden. „Zakendoen was belangrijker dan het volgen van de regels”, concludeert justitie in een vernietigend rapport.

Bekijk ook: ING stelde geen vragen

Opmerkelijk: de winst van ING lijdt nauwelijks onder de megaschikking in Nederland. Het resultaat onder de streep over heel 2018 gaat van €4,9 naar 4,7 miljard. In het vierde kwartaal dikte de nettowinst met ruim een kwart aan.

Bekijk ook: Megaboete brengt jaarwinst ING maar licht omlaag

Het einde van Hamers? Nee, financieel topman Koos Timmermans moet na de schikking het veld ruimen. De onoplettendheid vond immers plaats onder zijn ogen, toen hij ING Nederland leidde. De ceo komt eraf met een ’donkergele kaart’.

Bekijk ook: Hamers koopt tijd met offer

Zelfs het aanstellen van commissarissen levert ING kritiek op. Want waarom moeten nou juist een duurbetaalde City-bankier en de drukbezette PostNL-baas Herna Verhagen het bankbestuur op de vingers gaan kijken?

Bekijk ook: Vragen over nieuwe wind ING

En nu komt de bank dus in Italië in de problemen. De Vereniging van Effectenbezitters uit in De Financiële Telegraaf haar zorgen over ING. „De signalen blijven maar komen. Hamers zegt in het jaarverslag dat er robuuste stappen zijn genomen voor verbetering. Maar wat is er nu concreet gedaan om deze zwakke plek van ING te versterken?”