Japanse beurs daalt in licht hogere regio

Beleggers bleven voorzichtig door de onrust op de oliemarkt, waar de olieprijzen de afgelopen dagen flink onder druk staan. Ook werd uitgekeken naar de resultaten van Japanse bedrijven die later in de week naar buiten komen. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen licht vooruit.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent lager op 19.137,95 punten. De Japanse olieraffinaderij Idemitsu Kosan kampte met de historische daling van de olieprijzen en behoorde tot de sterkste dalers. Chiptester Advantest, een zwaargewicht in de Nikkei, was daarentegen in trek en stond in de bovenste regionen. Ook Nintendo behoorde tot de kopgroep. De activistische investeerder ValueAct Capital Partners heeft een belang van ruim 1,1 miljard dollar opgebouwd in de Japanse maker van spelcomputers.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent. Harbin, de hoofdstad van de Chinese provincie Heilongjiang, weigert alle mensen van buiten de stad. De stad in het noordoosten van China kampt met een uitbraak van het coronavirus door besmette Chinese reizigers die uit Rusland terugkwamen.

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul klom de Kospi 0,4 procent. In buurland Noord-Korea hebben de staatsmedia na speculaties over de verslechterde gezondheidstoestand van Kim-Jong-un, geen enkele melding gedaan over de gezondheid van de leider van het land. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent.