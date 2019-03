Braziliaanse overname door América Móvil

América Móvil neemt een meerderheidsbelang van 70 procent in Nextel over van het Amerikaanse NII Holdings. De resterende 30 procent wordt gekocht van Al Brazil Holdings. Met de aankoop kan het telecomconcern van multimiljardair Carlos Slim beter de concurrentie in Brazilië aangaan met marktleider Telefónica.

In januari sloot América Móvil nog een deal met Telefónica, waarbij het de activiteiten van de Spaanse rivaal in Guatemala en El Salvador koopt voor 648 miljoen dollar.