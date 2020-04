’Trump moet meedoen met nieuwe OPEC-deal’

Er zou al een deal op tafel liggen tussen de kemphanen Saoedi-Aabië en Rusland die al enige tijd in de clinch liggen om toch het mes te gaan zetten in de olieproductie.

Vandaag viel de olieprijs nog fors terug tot onder 27 dollar per vat nadat een geplande vergadering van oliekartel OPEC werd verschoven. Voor donderdag is nu een videoconferentie van OPEC-leden vastgelegd.

De olieprijs is in de voorbije weken in een neerwaartse spiraal geraakt nadat Rusland en Saoedi-Arabië vorige maand een prijzenoorlog begonnen en de vrees steeds groter werd voor een sterke afname van de vraag naar olie door de coronavirus. De WTI-prijs dook daarbij zelfs even onder de $20 per vat

De Amerikaanse president Trump kondigde vorige week nog aan dat beide grootmachten in de olie snel een akkoord zouden bereiken over een begrenzing van de olieproductie.