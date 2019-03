Apple brengt nieuwe iPads uit

Volgens Apple bieden de nieuwe iPads een sterke verbetering van de prestaties en kracht. De nieuwe apparaten kunnen vanaf maandag besteld worden op de site van Apple en liggen vanaf volgende week in de winkels in een groot aantal landen, waaronder Nederland. De beginprijs voor de nieuwe iPad mini ligt op 459 euro en die voor de nieuwe iPad Air op 569 euro. De apparaten zijn verkrijgbaar in zilver, goud en grijs.

Volgende week houdt Apple overigens nog wel een presentatie. Naar verwachting presenteert het bedrijf dan een eigen streamingdienst voor tv-series en films.