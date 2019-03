'Wall Street staat voor rustige opening'

Verder blijft nieuws over het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten aandacht trekken. De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping om een handelsdeal te tekenen zou tot juni uitgesteld kunnen worden, zeggen ingewijden tegen Chinese media. Eerder gingen geruchten rond dat dit in april zou gebeuren. Het overleg blijft naar verluidt vastlopen op het punt van een handhavingsmechanisme.

Het aandeel Boeing staat weer in de schijnwerpers. Het Amerikaanse ministerie van Transport is bezig met een breed onderzoek naar de ontwikkeling van het 737 MAX-toestel van het bedrijf, zeggen ingewijden tegen zakenkrant The Wall Street Journal.

Fusie

Verder is er nieuws aan het overnamefront. De ontwikkelaar van technologie voor betaaldiensten FIS en betalingsverwerker in de e-commerce Worldpay slaan de handen ineen. Met de fusie is een bedrag van 43 miljard dollar gemoeid. Biotechnoloog Dermira veerde op in de voorbeurshandel. Het bedrijf rapporteerde positieve resultaten met een klinische test van een van zijn medicijnen.

Techreus Apple maakte bekend twee nieuwe modellen van de iPad op de markt te brengen. Taxibedrijf Lyft is bezig met zijn aanstaande beursnotering op Wall Street. De rivaal van Uber wil maximaal 2,1 miljard dollar ophalen met zijn beursdebuut, dat waarschijnlijk eind deze maand plaatsvindt.

De beurzen in New York sloten vrijdag in de plus. De Dow-Jonesindex ging met 0,5 procent omhoog tot 25.848,87 punten. De brede S&P 500 won ook 0,5 procent, tot 2822,48 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7688,53 punten.