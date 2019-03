Wall Street opent met kleine uitslagen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. De toonaangevende Dow-Jonesindex verloor terrein vanwege een nieuwe daling van zwaargewicht Boeing. Beleggers zijn verder in afwachting op de monetaire vergadering van de Amerikaanse centrale bank later deze week en houden de ontwikkelingen rondom het handelsoverleg in de gaten.