Handel in namaakgoederen neemt toe

De OESO bracht de cijfers over 2016 naar buiten in samenwerking met het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Dat jaar waren nepartikelen goed voor 460 miljard euro. Ten opzicht van 2013 betekende dat een stijging met 0,8 procentpunt. Volgens de OESO is de groei opmerkelijk, want de totale wereldhandel liep in dezelfde periode terug.

Zorgwekkend

Voor de Europese Unie is de invoer van namaakgoederen goed voor bijna 7 procent van het totaal, wat neerkomt op 121 miljard euro. Dit was in 2013 nog 5 procent. EUIPO-topman Christian Archambeau noemt de toename van nep „zorgwekkend.” Hij roept overheden op om gecoördineerd actie te ondernemen tegen dit fenomeen.

De oorsprong van nepproducten is vaak China en Hongkong. De VS, de Europese Unie, Japan en Zuid-Korea zijn volgens de OESO het vaakst slachtoffer.