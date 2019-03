Duitsland wil overheidsuitgaven opvoeren

Bij het maken van de begroting hield de Duitse regering rekening met een economische groei van 1 procent. Dat is fors lager dan de 1,8 procent waar eerder van uit werd gegaan.

Het aandeel van defensie-uitgaven in het budget gaat in 2020 naar 1,37 procent van het bruto binnenlands product. Daarna daalt het weer naar 1,25 procent in 2023. Dat is lager dan het doel van 2 procent dat NAVO-landen zichzelf hebben gesteld. Volgens de ingewijden wordt er jaarlijks gepraat over het verder opvoeren van het defensiebudget.