Kledingwinkel Coolcat failliet

Bij Coolcat werken 1180 werknemers. De buitenlandse activiteiten blijven bestaan. Coolcat heeft nog zeventien winkels in België, twee in Luxemburg en zeven in Frankrijk. Op dit moment is het ’wegens een technische storing’ niet mogelijk om in de webshop van Coolcat te bestellen.

De keten, het levenswerk van Roland Kahn had het al tijden moeilijk. Kahn probeerde met een vernieuwing van de winkels nog het tijd te keren, maar vergeefs. In 2017 maakt het bedrijf een kleine €10 miljoen verlies op een omzet van ongeveer €121 miljoen. Kahn is ook de man die de rechten van V&D heeft gekocht na het faillissement van die warenhuisketen.

In oktober vorig jaar zocht Coolcat nog de vlucht naar voren toen het popster Ronnie Flex een kledinglijn liet ontwerpen.

