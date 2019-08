OCI boekt recordresultaat op hogere omzet

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) sprong met 35 procent omhoog tot 275 miljoen dollar, wat volgens OCI een kwartaalrecord is. De omzet steeg 20 procent tot 954 miljoen dollar op jaarbasis. De aangepaste nettowinst was 37 miljoen dollar tegen 3 miljoen dollar een jaar eerder.

Het verkochte volume ging met een kwart omhoog naar 3,1 miljoen ton. In het eerste kwartaal kampte OCI nog met prijsdalingen en hield daarom grote voorraden achter de hand. Deze werden vervolgens in het tweede kwartaal op de markt gebracht. Wel had OCI te maken met het ongepland stilleggen van zijn methanolfabriek in het Texaanse Beaumont. Dit leidde tot een eenmalige kostenpost van 35 miljoen dollar.

OCI gaf verder aan zakenbank JPMorgan Chase ingehuurd te hebben om de strategische opties voor de methanolgroep te onderzoeken, inclusief een verkoop, fusie of afsplitsing aan aandeelhouders. Een definitief besluit wordt begin 2020 verwacht.