Overmars langer bij Ajax

De 45-jarige Overmars maakt sinds 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Daarvoor werkte hij als commissaris voetbalzaken bij Go Ahead Eagles. ,,Er zijn bij Ajax nog genoeg uitdagingen en ik heb het hier naar mijn zin. We maken stappen met zowel de jeugdopleiding als met het eerste elftal. Sportief gezien willen we nog veel laten zien. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat het prettig werken is met de mensen om mij heen. Daar haal ik plezier en voldoening uit'', zegt Overmars.

