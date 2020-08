Eigenaar MTV en Comedy Central Sumner Redstone (97) overleden

Redstone, in Boston geboren als Sumner Rothstein, erfde van zijn vader ondernemingen, waaronder drive-inbioscopen die de basis vormden voor zijn opmars in Amerikaanse theaters, de tv- en filmwereld. National Amusements beheert een groot aantal mediabedrijven via ViacomCBS, waaronder CBS, MTV, VidCon, CBS Productions, BET, Comedy Central en Paramount Pictures. Redstone zelf zou volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes goed zijn voor 5 miljard dollar.

Pas op 92-jarige leeftijd, en na een door de rechter opgelegd onderzoek door een geriatrisch psychiater, legde Redstone zijn taken als bestuursvoorzitter bij CBS en Viacom neer.

Het latere leven van de miljardair is overschaduwd door slepende familieruzies en onfrisse beschuldigingen aan zijn adres door ex-vriendinnen. De machtsstrijd in zijn imperium lijkt te zijn beslecht. Redstones ViacomCBS wordt in elk geval beheerd door een familietrust onder leiding van zijn dochter Shari Redstone.