Beurs staat stil bij schietpartij Utrecht

De gong op de Amsterdamse beurs blijft dinsdag stil. Ⓒ ANP

Amsterdam - Ook de aandelenbeurs in Amsterdam staat dinsdag stil bij de schietpartij in een tram in Utrecht. De traditionele slag op de gong om klokslag negen uur, het traditionele begin van de handelsdag, gaat niet door, laat beursuitbater Euronext weten.