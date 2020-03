AEX beleeft krachtig herstel

Na tien minuten stond de AEX-index 1,9% hoger op 493,9 punten. De AMX noteerde 1,7% in de plus op 742,8 punten.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 2,3% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond juist bijna 5% hoger dankzij de fors hogere olieprijs en de verwachting dat Washington de economie gaat stimuleren.

Het coronavirus blijft woensdag de gemoederen op de financiële markten bepalen. De Bank of England verlaagde vanochtend de rente met 0,25 procentpunt. De verwachting is dat ECB-president Christine Lagarde donderdag ook in actie komt.

De EU komt met een investeringsfonds van €25 miljard om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te beperken. Ook zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. De Italiaanse regering zou het begrotingstekort willen oprekken om maximaal €16 miljard te kunnen besteden in de strijd tegen het coronavirus.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door staalfabrikant ArcelorMittal (+3%). Industrieel toeleverancier Aalberts werd 2,7% meer waard.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,4%) trok zich op aan de olieprijs, die dinsdag met ruim 10% opliep. De olie- en gasgigant beleefde maandag nog een historische koersval van 17,5% door het conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Dinsdag veerden de ’Olies’ met 3,5% op.

Voor de aandeelhouders van Ahold Delhaize (+1,4%) was het even schrikken. Het supermarktconcern schrapt namelijk de lunch en borrel rond de aandeelhoudersvergadering op 8 april.

In de AMX ging kabelaar Altice Europe aan kop met een plus van 4,1%. Handelshuis Flow Traders (-0,1%) bleef echter iets achter.

Air France KLM vloog 4% hoger. Volgens de Franse ambassadeur Luis Vassy wordt met Nederland gesproken over de verkoop van het belang in KLM.

Bij de smallcapfondsen kondigde Pharming (+2,4%) aan dat financieel directeur Robin Wright het biotechnologiebedrijf gaat verlaten. Hij heeft om persoonlijke redenen besloten zich bij de aanstaande aandeelhoudersvergadering niet herkiesbaar te stellen.

Beursuitbater Euronext liet weten dat maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway bij de nieuwste herweging op 23 maart terugkeert in de AEX-index. Ook chiptoeleverancier ASMI maakt de sprong van de AMX naar de hoofdindex. Industrieconcern Aalberts en tankopslagbedrijf Vopak degraderen naar de AMX. Metalenspecialist AMG en vastgoedfonds Wereldhave moeten in de AMX het veld ruimen voor Pharming en vastgoedfonds NSI.

