Klein verlies AEX na wilde handelsdag

De AEX-index sloot daarop in de volatiele handelssessie een fractie lager bij 484,16 punten. De AMX stond toen 2,2% lager op 714,09 punten.

De FTSE 100-index in Londen stak met 1,2% verlies negatief af bij die van Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,2%) na de aangekondigde renteverlaging door de Bank of England met 0,5%.

Bondskanselier Merkel zegde op haar beurt toe „wat maar nodig is” om de economie te steunen. Analisten beoordelen dat tegenover Bloomberg als een te weinig duidelijke ingreep. Dat geldt ook voor de steunaankondiging van president Trump.

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, reageren beleggers vandaag positief op de renteverlaging van de Bank of England en de bereidheid van overheden om de economie te stimuleren. „Maar pas echt belangrijk zou het zijn als het coronavirus onder controle komt.”

Langer meer beweeglijkheid

Wessels adviseert beleggers rekening te houden met volatiele beurzen. Hij wijst ook op de ’bibberindex’ VIX, die met 50 punten op het hoogste punt sinds 2011 staat. „We kunnen helaas nog niet zeggen dat het ergste achter de rug is op de markten”, waarschuwt de beleggingsstrateeg van ABN Amro.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, zag dat beleggers proberen te reageren op ongekende beweeglijkheid op de handelsschermen. „En die beweeglijkheid houden we voorlopig nog wel. De markt prijst de volgende renteverlaging van de ECB al in, maar die zal te gering zijn om effect te krijgen”, aldus Schutte.

„De markt zoekt nu een grootschalige gecoördineerde steunoperatie, met afgestemde oplossingen, vooral als signaal om de angst te beteugelen dat veel bedrijven en zelfs hele sectoren door een sneeuwbaleffect onderuit gaan.”

De verwachting is dat ECB-president Christine Lagarde donderdag in actie komt. Zij waarschuwde EU-leiders voor een financiële crisis zoals in 2008 als er niet daadkrachtig wordt ingegrepen.

De EU lanceert een investeringsfonds van €25 miljard om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te beperken. Ook zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. De Italiaanse regering zou het begrotingstekort oprekken om maximaal €16 miljard te kunnen besteden in de strijd tegen het coronavirus.

De S&P 500-index op Wall Street begon met 4% verlies. De Dow Jones noteerde ook 4% waardeverlies.

,,President Trump belooft veel als steun aan de markt, maar zaken als een btwverlaging en een permanent lagere loonbelasting is zonder dekking niet uitvoerbaar. De schuld zal exploderen”, zo verklaart econoom Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer de scepsis.

Brentolie werd 4,3% minder waard. De euro noteerde 0,3% hoger bij $1,1342. Goud daalde een fractie. Bitcoin werd verkocht (-1,4%) en bleef onder $7850.

Inkoopreeks

In de AEX werd het slinkende rijtje winnaars bij de slotbel aangevoerd door tankopslagbedrijf Vopak (+3,9%). Naar gewicht in de AEX zorgde chipmachinemaker ASML met 1,4% opgang voor de meeste winst. Het liet vanwege het coronavirus de helft van zijn personeel thuis werken.

Bij de financiële waarden noteerden Aegon (+1,7%), NN (+1,2%) en ASR (+0,5%) nog winst. Maar ING trok met zijn gewicht en 0,2% afname de winst omlaag, terwijl ABN Amro dit keer 0,2% won.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,4%) werd de grote verliezer onder de hoofdfondsen, en het meest verhandeld op bijna 20 miljoen stukken. De handel in zijn obligaties verdrievoudigde.

De energiegigant had last van de lagere olieprijs. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat zijn productiecapaciteit nogmaals verhogen van de huidige 12 miljoen vaten per dag naar 13 miljoen. Shell beleefde maandag een historische koersval van 17,5% door het conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Dinsdag veerden de ’Olies’ met 3,5% op.

Staalfabrikant ArcelorMittal ging van 4,2% winst naar 0,9% verlies.

In de AMX ging SBM Offshore als enige aan de winstkant dankzij 0,8% winst.

Onderin stond bodemonderzoeker Fugro door 9,4% koersverlies. OCI volgde met 8% verlies, terwijl Boskalis 7% verloor. Het kreeg een adviesverlaging tot afbouwen bij AlphaValue.

Air France KLM daalde met 3,6% afname. Volgens de Franse ambassadeur Luis Vassy wordt met Nederland gesproken over de verkoop van het belang in KLM. Het schrapte alle vluchten op Venetië, Napels en Milaan.

ASMI zakte 1,4% weg. De chipmachinefabrikant wordt per 23 maart opgenomen in de AEX-index. Ook maaltijdbezorger Just Eat (-1,4%) komt dan in de hoofdindex van de Amsterdamse beurs.

Zij nemen in de AEX de plek in van industrieel toeleverancier Aalberts (-1,6%) en Vopak.

Bodemonderzoeker Fugro (-3,5%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Handelshuis Flow Traders leverde 2% in.

Bij de smallcapfondsen kondigde Pharming (-1,8%) aan dat financieel directeur Robin Wright het biotechnologiebedrijf gaat verlaten. Hij heeft om persoonlijke redenen besloten zich bij de aanstaande aandeelhoudersvergadering niet herkiesbaar te stellen.

