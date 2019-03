’Pas op voor nepmail Belastingdienst’

De Consumentenbond waarschuwt voor het bericht dat als onderwerp ’Belastingteruggaverapport voor het jaar 2019’ heeft. Dit is een zogenoemde phishingmail.

Teruggave

Maart en april zijn weliswaar de maanden waarin we onze belastingaangifte moeten doen, maar die aangifte gaat over het jaar 2018. Er worden nu geen teruggaves over 2019 verrekend.

Dat de mail nep is, is ook te herkennen aan het slechte Nederlands. ’Ik stuur deze mail om te adverteren: na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit, hebben we vastgesteld dat u recht heeft op een belastingteruggave van: Euro #…”

Fraude

Die klikt op de link in de mail, wordt gevraagd DigiD-inloggegevens in te voeren. Hiermee kunnen kwaadwillenden fraude plegen.

Bekijk ook: Niemand meer veilig op internet

De Belastingdienst communiceert nooit per mail. Berichten worden via de dititale portal MijnOverheid verstuurd, of in de bekende blauwe envelop.

Bekijk ook: Cybercriminelen kapen bestelformulier webshops

Cybercriminelen versturen vaak emails uit naam van bijvoorbeeld banken en telecombedrijven. Op de website van de Fraudehelpdesk staat een overzicht van onderschepte phishingmails.