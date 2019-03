'Datalek wetenschappelijk uitgever Elsevier'

Hoelang het lek precies speelde en hoeveel accounts zijn geraakt is niet duidelijk. Elsevier, dat onderdeel is van de aan de beurs in Amsterdam genoteerde informatieleverancier RELX, ligt al langer onder vuur in verband met de publieke toegankelijkheid van bepaalde data. Diverse universiteiten besloten onlangs hun abonnementen bij Elsevier niet te verlengen.

Een woordvoerder van de wetenschappelijk uitgever heeft aan Motherboard laten weten dat het euvel inmiddels is verholpen. ,,We zijn nog aan het onderzoeken hoe dit is gebeurd, maar het lijkt erop dat een server verkeerd is geconfigureerd als gevolg van menselijke fouten.'' De onderneming benadrukte geen aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van gegevens op de server. Uit voorzorg wil Elsevier wel de relevante autoriteiten en de gebruikers zelf op de hoogte stellen. Die laatste kunnen dan stappen nemen om hun account opnieuw in te stellen.