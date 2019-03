’KLM-banen op de tocht voor Tesla’s’

Vandaag biedt de ondernemingsraad van KLM in de Tweede Kamer een petitie aan. In de vorige week gepresenteerde klimaatplannen werd een eventueel hogere taks als alternatief geopperd. „Dat zou rampzalig zijn. De burger moet extra voor zijn vliegticket betalen, zodat de buurman subsidie voor zijn Tesla krijgt”, zegt de ondernemingsraad in de petitie. In de klimaatplannen staat ook het plan voor een subsidie aan kopers van elektrische auto’s.

Vorig jaar concludeerden het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau al dat de vliegtaks niets voor het klimaat doet. Volgens Stichting Economisch Onderzoek kost deze naar schatting 5000 banen in de huidige opzet. KLM is één van de grootste werkgevers van Nederland.

De luchtvaartmaatschappij prijst zichzelf deels uit de markt door de vliegtaks, omdat ze in een mondiaal speelveld opereert. Elke nieuwe heffing zet druk op de verdiensten. KLM betaalt al in Europees en mondiaal verband voor CO2-uitstoot.

Europese vliegtaks

In juni organiseert staatssecretaris Snel (Financiën) een conferentie om een Europese vliegtaks van de grond te krijgen. „Deze komt niet in de plaats van de Europese emissiehandel”, zegt Snel in een reactie tegen De Telegraaf. „Wat mij betreft is het beide.”

Op een ticket van €130 zit straks gemiddeld €76 aan heffingen en belastingen, die Snel steeds buiten beschouwing laat als hij het heeft over de €7 die hij nu extra inboekt.

„In vijf landen bestaat de vliegtaks”, zegt het personeel van KLM. „Daar gaat de opbrengst naar de luchtvaart terug. In Nederland gaat dat geld naar de staatskas. Het klimaat is echter meer gebaat bij investeringen in duurzaamheid van KLM.”