’Handelsruzie zit zakentop niet in de weg’

Ze sprak in een voorstad van Kansas City met de Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken op een evenement in aanloop naar de Global Entrepreneurship Summit (GES) die op 4 en 5 juni in Nederland is.

De top is volgens Kaag goed voor het vertrouwen. „Dit is een praktische en pragmatische manier om vooruit te komen”, zegt Kaag. „Het is een onderdeel van een voortdurende dialoog.” Volgens haar moeten we „ons niet laten afleiden door de spanningen” in de handelsrelatie.

Heffingen

Washington heeft heffingen opgelegd op Europees staal en aluminium. De EU kwam daarop met tegenmaatregelen. Binnenkort is de verwachting dat er weer beperkte handelsbesprekingen beginnen tussen beide grootmachten. „Dat is goed voor de markten”, meent Kaag.

Ze heeft niet de indruk dat de Amerikanen de top in Den Haag willen gebruiken om hun reputatie op handelsgebied op te vijzelen. De Amerikanen hebben volgens haar een andere benadering voor het oplossen van handelsconflicten. Volgens bronnen komt Ivanka Trump naar de top, maar dat is niet bevestigd.

Kaag noemt de top een „grote omgekeerde handelsmissie.” Normaal reist ze met bedrijven naar andere landen om de handel te bevorderen. „Nu komen ze allemaal naar Nederland.” De GES is een initiatief van de Amerikaanse oud-president Barack Obama. Innovatieve ondernemers worden er in contact gebracht met grote bedrijven en investeerders.

Contracten

De bijeenkomst is belangrijk voor de politieke en economische positionering van Nederland. „We tonen de Amerikanen dat we de gateway naar Europa zijn.” Volgens haar levert het niet alleen contacten op maar ook contracten. „De GES kan net dat extra zetje zijn voor contracten.”

Er zijn veel meer aanmeldingen voor de Haagse top dan er plaats is. Ruim 6000 ondernemers uit 120 landen hebben zich al aangemeld. Daarvan worden er 1200 uitgekozen die mogen komen. Er komen ruim 400 investeerders.