Vraag om bijstandsuitkering stijgt explosief

UTRECHT (ANP) - Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart met 56% gestegen ten opzichte van de maand ervoor vanwege de coronacrisis. Dat meldt de vereniging van sociale diensten Divosa op basis van gegevens van 179 gemeenten. Die gemeenten vertegenwoordigen meer dan de helft van het bijstandsbestand in Nederland.