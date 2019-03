’Justitie VS onderzoekt Boeing’

Het ministerie van Justitie onderzoekt of de Federal Aviation Administration Boeing wel genoeg controleerde. Maandag kwam naar buiten dat Boeing te veel invloed heeft gehad op veiligheidscontroles van nieuwe toestellen van eigen makelij. Medewerkers van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA klaagden zeven jaar geleden al over de verregaande invloed van Boeing.

De Boeing 737 Max wordt wereldwijd aan de grond gehouden. De crash van het toestel van Ethiopian Airlines ruim een week geleden zou veel overeenkomsten vertonen met de crash in oktober vorig jaar met een toestel van Lion Air in Indonesië.

Topman Dennis Muilenberg van Boeing kondigde in een brief aan dat de toestellen spoedig een software-update krijgen. Boeing werkt al aan een update sinds de crash met het Lion Air-toestel dat in oktober vorig jaar neerstortte. Een defecte sensor gaf daarbij verkeerde informatie over het vliegtuig, waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook.