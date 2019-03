'Kleine openingswinst voor AEX'

De kans op een uitstel van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is toegenomen nu een nieuwe stemming over het brexitplan van de Britse premier Theresa May van de baan lijkt. Volgens de Britse parlementsvoorzitter John Bercow kan May niet zomaar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal laten stemmen. Ze moet met een andere deal komen, anders is er geen stemming.

Op het Damrak hebben de aandeelhouders van TomTom zich achter de verkoop van de Telematics-divisie aan de Japanse bandenfabrikant Bridgestone geschaard. Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering stemden ze ook voor het voorstel om 750 miljoen euro aan de aandeelhouders terug te geven.

Verre Oosten

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. RBC schroefde zijn aanbeveling voor het Brits-Nederlandse olieconcern terug.

De beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen dinsdag licht omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent.

Europa

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index eindigde vrijwel vlak op 552,23 punten en de MidKap zakte een fractie tot 775,53 punten. De hoofdindex in Parijs klom 0,1 procent en Frankfurt daalde 0,3 procent. Londen steeg 1 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 25.914,10 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij.

De euro was 1,1349 dollar waard, tegen 1,1327 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 59,05 dollar. Brent steeg 0,1 procent in prijs tot 67,62 dollar per vat.