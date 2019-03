Beurswaakhond: argumenten Musk ’lachwekkend’

Musk vindt een tweet waarin hij iets zegt over de productie van Tesla ’niet koersgevoelig’. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - De Amerikaanse beurswaakhond SEC maakt gehakt van Tesla-topman Elon Musk in de voortslepende rechtszaak tussen die twee partijen. Advocaten van de SEC noemen Musks pleidooi, in een zaak die draait om de vraag of de Tesla-baas een eerder vonnis geschonden heeft, ’op het randje van lachwekkend’.