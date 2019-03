AEX houdt winst: ING in herstel

Om 14:15 uur koerst de AEX 0,7% hoger, op 554,9 punten. De Midkap-index klimt 0,7% tot 781,0 punten.

Voor het eerst sinds oktober staat de ASCX-index, de derde divisie op de Amsterdamse beurs, tegen de 1000 punten. De index wint 0,2% tot 1000,67 punten.

In Frankrijk gaat de CAC-40 met 0,4% vooruit. De DAX in Frankfurt krijgt er 0,4% bij. Het beleggersvertrouwen in Duitsland staat op -3,6, bleek vanochtend, waar op -11 was gerekend.

De FTSE 100 in Londen stijgt 0,3%. In Groot-Brittannië moet premier May besluiten of ze een nieuwe stemming over haar Brexit-deal wil. Voorzitter Bercow van het Lagerhuis gooide de deur voor zo’n stemming gisteren zo goed als dicht.

De vraag is dan wel hoe het verder moet met de Brexit – een uitstel van meer dan zes maanden hangt nadrukkelijk in de lucht.

Op alle beurzen wordt de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank Fed afgewacht. De verwachting is dat het aantal renteverhogingen in 2019 wordt teruggeschroefd van twee naar één.

De futures van de belangrijkste Amerikaanse beurzen staan licht in het groen.

Aalberts Industries blinkt uit in de AEX, met een winst van 2,1%. Staalmaker ArcelorMittal bokste met Aalberts met 2,1% winst om de koppositie, biotechbedrijf Galapagos gaat op de slippen mee met een plus van 2,4%.

Beleggers zijn positiever geworden over zwaargewicht ING (+1,6%), hoewel zijn zakenbank in Italië onder het vergrootglas van het Openbaar Ministerie ligt.

Grootste daler in de Amsterdamse hoofdindex is wetenschappelijk uitgever RELX (-0,3%), dat gisteravond moest toegeven dat het te kampen heeft met een datalek.

In de Midkap-index valt de koerswinst van BESI op. De leverancier aan de chipindustrie wint 2,8%. Metaalfabrikant AMG gaat 0,9% achteruit.

TomTom (+1,4%) profiteerde van de aandeelhouderssteun om zijn onderdeel Telematics te verkopen.

