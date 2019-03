Nipte winst voor AEX

De AEX sloot daarop 0,1% hoger, op 552,65 punten. De Midkap-index eindigde 0,6% in de plus tot 780,52 punten.

De context was somber. Rabobank voorspelde een flink lagere groei, vooral dankzij een lagere export.

In Europa koelden winsten af. In Frankrijk eindigde de CAC-40 met 0,2% voortgang. De DAX in Frankfurt kreeg er 1,1% bij na het gunstige ZEW-rapport over het beleggersvertrouwen in Duitsland.

Bekijk ook: Vertrouwen Duitse beleggers in de lift

De FTSE 100 in Londen eindigde 0,4% hoger. In Groot-Brittannië leek premier May af te steven op het verzoek om een lager uitstel van de Brexit aan de EU en haar parlement.

Bekijk ook: Vijf vragen over rentebesluit VS

Op alle beurzen wordt de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank Fed afgewacht. De verwachting is dat het aantal renteverhogingen in 2019 wordt teruggeschroefd van twee naar één.

Wall Street koerste met 0,6% winst voor alle drie de hoofdindices.

Uitblinker

Aalberts Industries blonk uit in de AEX, met een winst van 2,9%.

Staalmaker ArcelorMittal bokste met Aalberts met 1,9% winst om de koppositie.

Vopak won 1,4%, ondanks branden in de buuurt van zijn tankopslag in Houston.

Beleggers leken even positiever over zwaargewicht ING. ’s Ochtends won het aandeel 1,6%, ’s middags daalde de koers tot een nulstand. Zijn zakenbank in Italië ligt onder het vergrootglas van het Openbaar Ministerie. Volgens Il Sole 24 hebben oplichters ING met een valse identiteit als wisselkantoor gebruikt.

Shell (+0,4%) kreeg een adviesverlaging van RBC, tot sector perform. De olieprijs ging 0,2% achteruit.

Grootste daler in de Amsterdamse hoofdindex bleef wetenschappelijk uitgever RELX (-1,7%), dat gisteravond moest toegeven dat het te kampen heeft met een datalek.

In de Midkap-index valt de koerswinst van BESI op. De leverancier aan de chipindustrie wint 2,8%. Metaalfabrikant AMG gaat 0,9% achteruit.

TomTom (+1,4%) profiteert van de aandeelhouderssteun om zijn onderdeel Telematics te verkopen aan het Japanse Bridgestone voor €910 miljoen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.