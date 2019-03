Rustige beursdag begint iets hoger

De AEX-index is dan ook 0,1% hoger geopend, op 552,4 punten. Ook de Midkap-index houdt het rustig, met een plus van 0,2% op 775,9 punten. De Amsterdamse beurs opende vandaag in stilte, zonder slag op de gong dus, vanwege de schietpartij van gisteren in Utrecht.

Ook elders in Europa bieden de beurzen weinig spektakel. In Frankrijk gaat de CAC-40 ongeveer 0,1% acheruit. De DAX in Frankfurt krijgt er 0,2% bij, de FTSE100 in Londen 0,1%.

Grootste daler in de Amsterdamse hoofdindex is voorlopig AkzoNobel, met -1,2%. Ook wetenschappelijk uitgever RELX, dat gisteravond moest toegeven dat het te kampen heeft met een datalek, staat er met -0,5% niet goed op. Grote uitschieters naar boven zijn er vooralsnog niet.

De beurzen in Azië sloten de dinsdaghandel vanochtend met kleine verliezen af. De futures van de belangrijkste Amerikaanse beurzen staan licht in het groen.

Op alle beurzen wordt de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank Fed afgewacht. De verwachting is dat het aantal renteverhogingen in 2019 wordt teruggeschroefd van twee naar één. Vanavond moet in Groot-Brittannië blijken of er nog een keer gestemd wordt over de Brexit. Voorzitter John Bercow van het lagerhuis gooide de deur daarvoor gisteren zo goed als dicht. Dat betekent waarschijnlijk dat het Britse vertrek uit de EU met enkele maanden wordt uitgesteld.