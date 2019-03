’Overheidsuitgaven belangrijker voor economie’

Nederland zou er last van hebben als de handelsspanningen oplopen. Ⓒ Aerovista

UTRECHT - Nu de export last heeft van de afnemende wereldhandel, worden de overheidsbestedingen de komende jaren belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat schrijven economen van Rabobank die de economische groei voor dit jaar en volgend jaar op 1,6 procent schatten. Mocht er een harde Brexit komen of bij een escalatie van de huidige handelsspanning, dan krijgt de Nederlandse economie daar ook last van.