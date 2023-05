Bier Vlaamse Westvleteren te koop bij Nederlandse slijterijen om tegengaan ’woekerprijzen’

Het gaat om een jaarlijkse levering van ongeveer 240.000 flessen aan „een groot aantal onafhankelijke Nederlandse slijterijen”, maakt de West-Vlaamse abdij bekend. In eerste instantie gaat het om een proef van minstens een jaar. De eerste Westvleteren-flesjes moeten tegen 18 juni verkrijgbaar zijn.

De Sint-Sixtusabdij brouwt jaarlijks 7500 hectoliter liter bier, verspreid over zo’n vijftig dagen. Tot nu toe was Westvleteren enkel verkrijgbaar bij de abdij zelf, en enkel voor particulieren. Maar sommige van hen maakten daar misbruik van, zo stelt de abdij. De begeerde kratten werden namelijk bij terugkomst in Nederland voor een veelvoud van de aankoopprijs verkocht.

Levensonderhoud

„Deze woekerpraktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap. De broeders willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen van hun trappistenbieren kunnen genieten tegen een normale, eerlijke prijs”, aldus de abdij. De omzet van het bier wordt uitsluitend gebruikt voor het levensonderhoud van de monniken en de salarissen van de mensen die in de abdij werken. Ook gaat een deel naar het onderhoud van het klooster.

De illegale handel in Westvleteren-bieren leidt ertoe dat veel houten kratten en lege flessen verloren gaan. Daardoor moet de abdij naar eigen zeggen jaarlijks veel nieuw materiaal aanschaffen. Ook daarover worden nu afspraken gemaakt. Voordat de flesjes bier naar Nederland komen, worden de flesjes bij een bedrijf uit Hulst verpakt in kartonnen dozen. Daarmee komen de houten kratten niet op de Nederlandse markt. Consumenten kunnen hun lege flesjes terugbrengen naar de slijterij, waarna ze retour gaan naar de abdij.