Signify stopt met plastic in verpakkingen voor consumenten

Door het afschaffen van plastic verpakkingen zoals de zogeheten plastic ’blistersverpakkingen’ denkt Signify de wereld jaarlijks 2.500 kubieke meter plastic te besparen. Door de andere verpakkingen ook nog eens kleiner te maken, zijn bovendien minder ritten nodig voor de distributie, zodat daarmee een kleine 6000 ton co2 bespaard kan worden. Ook zegt het bedrijf te denken dat het eind 2020 helemaal klimaatneutraal werkt en

"Plastic afval heeft een zeer negatieve impact op onze planeet en haar biodiversiteit en we hebben besloten om het voortouw te nemen en te kiezen voor plasticvrije alternatieven. Dat is de juiste keuze en beantwoordt aan de toenemende verwachtingen van onze klanten", zegt Eric Rondolat, CEO van Signify. "Ik kijk uit naar het moment waarop we kunnen aankondigen dat we geen plastic meer gebruiken in onze verpakkingen."

Meer verkopen

Proeven hebben volgens Signify uitgewezen dat consumenten de plasticvrije verpakkingen aantrekkelijker en milieuvriendelijker vinden en dat verkopen toenamen.

Producten voor andere markten volgen later. „We hebben de prioriteit gelegd bij de verpakkingen van onze consumentenproducten aan te pakken, omdat daar minder grip is op de materiaalstromen en hergebruik plaatsvindt dan in professionele markten”, zegt een woordvoerder.

Kosten onduidelijk

Over de kosten van de operatie wil het bedrijf niet meer zeggen dan dat het ’een langjarige investering’ is. Het papier dat wordt gebruikt zal voor minstens 80% gercycled zijn, terwijl het resterende deel alleen van verantwoord gekapt hout mag zijn.