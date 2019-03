Parijs nu in top drie duurste steden om te leven

Dat blijkt uit de Economist Intelligence Unit survey, die de prijzen van 160 producten en diensten, zoals huur/hypotheek maar ook de kapper en een brood, in 133 steden over de hele wereld met elkaar vergelijkt.

In de top tien staan vooral Aziatische en Europese steden.

1. Singapore (Singapore)

1. Parijs (Frankrijk)

1. Hongkong (China)

4. Zurich (Zwitzerland)

5. Genève (Zwitzerland)

5. Osaka (Japan)

7. Seoul (Zuid-Korea)

7. Kopenhagen (Denemarken)

7. New York (VS)

10. Tel Aviv (Israël)

10. Los Angeles (VS)

Oorlogsgebied

In de top tien van de meest goedkope steden staan vooral steden in landen waar het onveilig is. De Venezolaanse hoofdstad Caracas voert de lijst aan, de Syrische hoofdstad Damascus staat op plek twee. Ook zijn veel steden in India volgens de ranglijst goedkoop om in te leven.

1. Caracas (Venezuela)

2. Damascus (Syrië)

3. Tashkent (Oezbekistan)

4. Almaty (Kazachstan)

5. Bangalore (India)

6. Karachi (Pakistan)

6. Lagos (Nigeria)

7. Buenos Aires (Argentinië)

7. Chennai (India)

8. New Delhi (India)