Iliad schuift winstdoel jaartje op

Iliad verwacht zijn eerder uitgesproken doelstelling voor de aangepaste brutowinst (ebitda) van 1 miljard euro nu in 2021 te behalen in plaats van 2020. Het op twee na grootste grootste telecomconcern van Frankrijk raakte in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar bijna 100.000 mobieletelefonieklanten en 30.000 internetklanten kwijt in zijn thuismarkt. In Italië, waar Iliad ook actief is, gingen de zaken iets beter. Het klantenbestand dikte aan tot 2,8 miljoen klanten van 2,23 miljoen in het derde kwartaal.

Iliad zette in het laatste kwartaal van 2018 een licht hogere omzet in de boeken van 1,3 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. De omzet in Frankrijk daalde echter met ruim 3 procent tot 1,1 miljard euro.