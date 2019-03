Veel gerommel met energielabels apparaten

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De inspecteurs onderzochten bij 123 producten of de waarde van het energielabel juist vermeld was en of de technische documentatie klopte. Gemiddeld klopte 79% van de onderzochte energie-efficiëntieklasse op het energielabel, zo meldt de NVWA dinsdag.

Daar waar de energie-efficiëntieklasse en het energielabel niet overeen kwamen, gaf het energielabel een zuiniger waarde (1 of 2 energieniveaus) aan dan de NVWA-meting. Ruim een vijfde van de onderzochte apparaten was dus minder zuinig dan op het label vermeld was.

De dienst inspecteerde gedurende enige jaren in totaal 2707 winkels. Ruim driekwart voldeed aan de wettelijke eis dat huishoudelijke apparaten een label met alle verplichte informatie er op moeten hebben. Van de webwinkels voldeed slechts 27% aan deze eis.

De NVWA heeft schriftelijke waarschuwingen afgegeven aan winkels en bedrijven waar het technische dossier niet in orde was. De dienst wil graag meer bevoegdheden om misstanden aan te pakken. Op dit moment bereidt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dan ook een wetswijziging voor waarmee de NVWA meer bevoegdheden krijgt in de handhaving.