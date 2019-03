Asos ziet terugval omzet VS, keldert op beurs

De opbrengsten voor het kwartaal, dat eind februari eindigde, daalden in de VS geschoond voor wisselkoerseffecten met 3 procent ten opzichte van een jaar geleden. De omzet bedroeg daardoor 77 miljoen pond, omgerekend zo'n 90 miljoen euro. In het voorgaande kwartaal was de omzetgroei in deze regio nog 11 procent. In totaal zette Asos 244 miljoen pond aan omzet in de boeken.

Volgens de topman van Asos vielen de prestaties in de VS tegen omdat een nieuw distributiecentrum in Atlanta met opstartproblemen kampte. De vraag viel hoger uit dan verwacht waardoor het bedrijf een achterstand opliep bij het versturen van de bestellingen.