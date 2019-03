Smallcap-index tikt de 1000 punten aan

Wie op dat dieptepunt in smallcaps heeft geïnvesteerd, heeft zeer waarschijnlijk een mooi ritje gemaakt. De smallcaps profiteerden namelijk ook van twee keer mooi overnamenieuws. Kas Bank zag de koers verdubbelen toen een dochter van de Franse bank Crédit Agricole een bod uitbracht.

Wessanen won in drie maanden liefst 45%, grotendeels na het nieuws dat een consortium van de Franse investeerder PAI en grootaandeelhouder Charlie Jobson een bod hadden uitgebracht. Alleen al de koerswinst van het natuurvoedingsconcern leverde de ASCX-index 23,6 punten op.

Ook bouwer VolkerWessels en sportschoolketen Basic-Fit droegen met mooie winsten en als zwaargewichten flink bij aan de stijging van de index als geheel.

In de smallcap-index staan dus kleine fondsen, maar zeker ook bekende namen. Zo is fietsenfabrikant Accell, het bedrijf achter onder meer Batavus, een smallcapper, net als bouwer Heijmans en destilleerder Lucas Bols. Ook de wereldwijd opererende detacheerder Brunel, luxaflex-maker Hunter Douglas, BinckBank en groothandel Sligro staan in de index.

