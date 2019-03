Aluminiumreus Norsk Hydro getroffen door cyberaanval

De aanval trof het centrale IT-systeem van de multinational maandagnacht, waarna de problemen zich verspreidden naar locaties in verschillende landen. Een aantal fabrieken is tijdelijk stilgelegd. Bepaalde productieprocessen die normaal gesproken geautomatiseerd zijn, worden waar mogelijk handmatig gedaan.

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade van de cyberaanval is. Daardoor is het ook nog niet bekend of de drie Nederlandse productielocaties in Drunen, Hoogezand en Harderwijk last hebben van de storing. Ook is het onbekend hoelang de technische storing als gevolg van de cyberaanval gaat duren.