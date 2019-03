Kledingwebshop Asos struikelt over eigen snelle groei

De omzet in de Verenigde Staten daalde met 3 procent tot 77 miljoen pond (circa 90 miljoen euro). In de voorgaande kwartalen hiervoor gold de VS nog als een van de snelst groeiende markten. De omzet in Europa en de rest van de wereld groeide wel gestaag. In totaal zette Asos 244 miljoen pond aan omzet in de boeken.

Asos houdt vast aan zijn doelstelling van omzetgroei van 15 procent in het gebroken boekjaar dat loopt tot eind augustus. Het bedrijf verwacht dat de verkopen in de VS herstellen. Asos wil meer investeren in marketingactiviteiten in Frankrijk en Duitsland om daar de verkopen aan te jagen.