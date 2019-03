Klusje Tesla-personeel: vrijwillig 30.000 auto’s afleveren

Daarnaast schakelt het vrijwilligers in om op tijd aan kopers te kunnen leveren.

Die onorthodoxe aanpak blijkt uit een mail van Tesla-bestuurder Sanja Shah in het bezit van Business Insider.

Topman Elon Musk sprak in november vorig jaar al van de „logistieke hel” van afleveren van wagens. Om de Model 3S op tijd uitgeleverd te krijgen, schakelde Musk zeer ongebruikelijk ook een extra leger trucks in plaats van treinen in.

Minachting rechter

Musk heeft ondertussen andere problemen aan zijn hoofd. De toezichthouder SEC meldde vanmorgen het „opzienbarend” te vinden dat de topman dacht helemaal geen toestemming nodig te hebben om een tweet uit te sturen, nadat een rechtbank hem dat uitdrukkelijk had opgedragen.

Die reactie van de Amerikaanse beurswaakhond lijkt een voorbode van een volgende boete. De topman wacht mogelijk een zware aanklacht wegens minachting van de rechterlijke macht.

Eerder moest hij $20 miljoen aftikken. Musk meldde toen dat hij Tesla van de beurs wilde halen, iets wat ook op het moment van de uitspraak niet kon kloppen.

Daarmee werden beleggers misleid. Tesla betaalde in totaal $40 miljoen aan boetes.

