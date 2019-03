Sainsbury zet mes in prijzen voor Asda-deal

Sainsbury's en Walmart-dochter Asda kondigden de samensmelting in april aan. Volgens de Britse toezichthouder die zich buigt over de deal is het zelfs met aanzienlijke toezeggingen niet zeker dat de overname groen licht krijgt.

Sainsbury en Asda vinden niet dat de consument de dupe kan worden van de overname. Sainsbury stelt in het eerste jaar na de overname 300 miljoen pond aan prijsverlagingen in het vooruitzicht en in het tweede jaar nog eens 700 miljoen pond.

Het fusiebedrijf zou branchegenoot Tesco van de troon stoten als grootste supermarkt van het Verenigd Koninkrijk gelet op marktaandeel. Walmart zal ongeveer 42 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. De Amerikanen ontvangen bijna 3 miljard pond voor de deal, waarmee Asda wordt gewaardeerd op 7,3 miljard pond.