Oud-topman Steinhoff onderzocht voor fraude

Johannesburg - Voormalig topman Markus Jooste van meubelverkoper Steinhoff is in een onderzoek naar de fraude bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf officieel aangemerkt als een van de daders. In totaal werden acht mensen in dat onderzoek genoemd. Steinhoff was door een Zuid-Afrikaanse parlementaire commissie gedwongen de namen te onthullen.